Procuraduría abre indagación preliminar a Claudia López por denuncia de coimas en metro

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, y la senadora Angélica Lozano Correa, por posibles irregularidades relacionadas con la construcción del metro.

La indagación, según un comunicado del ortanismo, se basa en informaciones divulgadas por medios de comunicación, que sugieren que ambas funcionarias fueron mencionadas en conversaciones entre representantes del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino. Estas conversaciones habrían revelado la intención de destinar la suma de $6.000 millones para el financiamiento de campañas políticas.

La Procuraduría informó que la investigación tiene como propósito principal determinar si se ha cometido alguna conducta irregular que pueda considerarse una falta disciplinaria. Además, se busca establecer si las actuaciones de las servidoras públicas están amparadas por alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Según las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, las conversaciones entre representantes del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino habrían tenido lugar en el año 2022. En estas conversaciones, el ciudadano chino habría ofrecido la suma de $6.000 millones para el financiamiento de campañas políticas a cambio de que el Ministerio de Transporte adjudicara un contrato para la construcción del metro de Bogotá al consorcio chino.

La alcaldesa de Bogotá negó las acusaciones en su contra. López afirmó el pasado 23 de septiembre que las denuncias sobre supuestos pagos indebidos en la adjudicación del contrato para la construcción del metro son "rumores" que no tienen fundamento. "Se trata de una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal", dijo la alcaldesa.

La alcaldesa aseguró que no cederá a las presiones para detener el proyecto del metro, que es una de las obras de infraestructura más importantes de la ciudad. "No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos", dijo López.