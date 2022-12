¿Cómo acceder a subsidio de vivienda en Bogotá? Atentos a la última convocatoria del año

Más de 1.300 subsidios serán ofertados hasta el próximo 22 de diciembre en Bogotá, a través del programa 'Oferta Preferente', que busca que se separen las viviendas de interés social prioritaria (VIP) y vivienda de interés social (VIS) en la capital.

Esta convocatoria está destinada a los hogares vulnerables, los cuales se les asigna un subsidio de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes con el fin de que puedan acceder a viviendas separadas.

Publicidad

La oportunidad, la última del año que da a conocer la Secretaría de Hábitat de Bogotá, ofertará 1.334 subsidios a las personas que cumplan con los requisitos para acceder a este tipo de subsidio y sean parte de los hogares beneficiados.

"Una convocatoria en la que ustedes pueden acceder al subsidio para comprar su vivienda nueva. Se puede inscribir a través de nuestra página web www.habitatbogota.gov.co Si tiene inquietudes puede asistir a nuestros CADES o puede llamar a la línea 195", afirmó la Secretaria Distrital del Hábitat, Nadya Rangel.

Según la entidad, hasta el pasado 9 de diciembre se han separado a través de este programa 3.621 viviendas en toda la ciudad, de las cuales el 48.1% corresponden a VIP (1.742) y el 51.9% a VIS (1.879) y se han asignado más de 1.400 subsidios.

Publicidad



¿Qué requisitos hay para subsidios de vivienda en Bogotá?

• Él o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

• La sumatoria de los ingresos del hogar no debe superar los 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

• No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

• No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

• No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

• Tener cierre financiero.

Publicidad

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro: