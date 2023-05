¿Cómo ganar capital y asesorías para emprendimientos de mujeres? Conozca los requisitos

En Colombia emprender no es fácil y muchos de las iniciativas no alcanzan a salir a flote por falta de recursos, capital o simplemente por no encontrar la asesoría requerida. Por esto, el programa ALDEA Empodera, liderado por iNNpulsa Colombia y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SCRD), informó que se acerca el cierre la convocatoria a través de la cual busca seleccionar 40 emprendimientos de las industrias culturales y creativas liderados por mujeres en la capital-

Con este programa se busca que los nacientes proyectos puedan acceder a una ruta de aceleración y fortalecimiento que les permita consolidar sus modelos de negocio.

“En iNNpulsa reconocemos el poder transformador de las mujeres, y a través de esta alianza queremos continuar fortaleciendo sus capacidades empresariales y gerenciales con el fin de que alcancen potencial emprendedor para que puedan consolidar su crecimiento y expandir sus negocios en el marco de la justicia económica que queremos impulsar”, señaló Hernán Ceballos Gacharná, gerente general de iNNpulsa Colombia.

La iniciativa consta de cuatro las fases, en las cuales a los emprendimientos seleccionados se les realizará un diagnóstico de su estado actual, lo que permitirá trazar el enfoque y la ruta de trabajo que maximice el aprovechamiento de los beneficios.

“Yo me siento muy orgullosa de este programa que estamos llevando a cabo de la mano con iNNpulsa, porque a través de él no solo vamos a fortalecer 40 emprendimientos liderados por mujeres, vamos también a dejarles un poderoso legado a las emprendedoras de Bogotá. Es por esto que las invito a que se inscriban, la industria cultural y creativa necesita de empoderadas como ustedes”, agregó Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.

Cabe recordar que, los emprendimientos seleccionados podrán recibir capital productivo, internacionalización y asesorías enfocadas en la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios.

La duración de la asistencia técnica de este programa será de hasta ocho meses, tiempo durante el cual también se realizarán actividades de conexiones de valor para generar oportunidades y ampliar sus redes contactos estratégicos a través de ruedas de negocios, muestras comerciales, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

• Hacer parte de la industria cultural y creativa, según su código CIIU.

• Estar registrada en Cámara de Comercio como persona jurídica y que por lo menos el 30% del nivel directivo (personas encargadas de la toma de decisión a nivel estratégico) sean ejercidos por mujeres.

• Tener como lugar de domicilio del emprendimiento la ciudad de Bogotá.

• No superar los 10 años de operación comercial.

• Haber vendido al menos $50 millones de pesos en el último cierre financiero (2022) o en el año en curso.

• Contar con un equipo de trabajo conformado por al menos dos personas.

Los emprendimientos interesados en participar en la postulación deberán diligenciar el siguiente formulario hasta el próximo 23 de mayo.

