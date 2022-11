¿Cómo solicitar el traslado de un colegio oficial en Bogotá? Conozca los requisitos

Los padres o acudieres que busquen el traslado de sus hijos para otros colegios en Bogotá están a tiempo de realizar el cambio. Para realizar la solicitud de traslado la madre, padre de familia, estudiante o acudiente debe ingresar a www.educacionbogota.edu.co :



Da clic en ‘Matricúlate Aquí’ Oprime la opción ‘Traslado’ Selecciona el botón ‘Diligencia aquí el formulario’.

Cabe recordar que se podrá avanzar con la solicitud únicamente si elige un colegio que cuente con disponibilidad de cupos en el grado requerido. Si la institución deseada no aparece para seleccionar, es porque no tiene disponibilidad y no será efectivo el traslado. En este caso el o la estudiante continuará en el mismo colegio que se encuentra estudiando actualmente.

Luego de realizar la solicitud de traslado se tendrán cinco días hábiles para dirigirse de manera presencial al colegio y formalizar la matrícula con los documentos requeridos. No olvide que el proceso finaliza con la matrícula.

Publicidad

Recuerde que la solicitud de traslado se debe realizar desde el 11 de noviembre y hasta el 11 de diciembre. Los padres deben tener la documentación y estar pendientes de los horarios y las fechas.

¿Cuáles son los motivos para traslados en colegios oficiales en Bogotá?

1. Unificación de hermanos en colegios oficiales en donde se encuentre por lo menos un hermano estudiando.

2. Cambio de localidad.

3. Fuerza mayor justificada y soportada documentalmente por una entidad competente.

Tenga presente que en los casos en los que él o la estudiante quiera cambiar de sede o de jornada en el mismo colegio oficial, la solicitud se debe realizar directamente en el colegio en el que se encuentre matriculado y siguiendo las instrucciones del rector o rectora.

Publicidad

En la siguiente imagen, la lista de documentos para formalizar la matrícula de estudiantes antiguos y nuevos:

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria: