Concejal de Bogotá acusa a Unión Temporal Gozque de maltratar perros en TransMilenio

Andrea Padilla, concejal de Bogotá y quien propuso retirar uso de perros en colegios y TransMilenio, explicó qué tuvo en cuenta para promover la iniciativa.

“No son pocas las denuncias que recibimos a diario de muchos problemas, incluidos maltrato, pésimas condiciones de hacinamiento, tenencia de animales , perros que son usados en actividades de seguridad y vigilancia como centros comerciales, TransMilenio, aeropuertos, bancos”, dijo la concejal.

Lea también: Uso de perros contra colados ha sido efectivo: TransMilenio

Padilla, que promovió el “desmonte progresivo del uso de perros en actividades de seguridad y vigilancia” desde su campaña, dijo que la medida revisó los usos frecuentes de los perros en la disuasión, antinarcóticos y para el tráfico silvestre.

“El primer paso fue en TransMilenio, los perros que se usaban, en su mayoría 108 perros, eran usados para disuasión. En TransMilenio los perros no son necesarios, se pueden reemplazar con cultura ciudadana y multas”, aseguró.

La cabildante denunció que existen pruebas de una empresa de seguridad que maltrata a estos animales.

“Tenemos un escenario demostrado de explotación animal y de tratos crueles a perros por parte de una empresa de seguridad y vigilancia (…) la Unión Temporal Gozque. No es un hecho inventado, es una realidad, la pasan mal, no son alimentados, no pueden ni abrir los ojos”, contó.

Padilla agregó que los perros que ayudan en la seguridad de los centros comerciales y los que están en TransMilenio realizan actividades que los vulneran.

“Son actividades 'vulneradoras' porque los perros están oliendo exhosto y otros están sentados en el piso helado como el caso de TransMilenio”, dijo.

Sobre el uso de perros en los colegios distritales, Andrea Padilla expresó que la función de vigilar el microtráfico le compete directamente a la Policía.

“Los expendios de droga están en las inmediaciones de los colegios, fuera de las instituciones. Ahí hay que trabajar con la Policía, hay que intensificar el trabajo dentro de los colegios y hay que desarrollar estrategias de confianza”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa con la concejal en Mañanas BLU aquí:

Versión de la Policía

El capitán Carlos Alberto Cruz, director de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Policía, explicó el proceso de formación de los animales y se refirió a la propuesta de retirar uso de perros en colegios para evitar maltrato animal.

“Nosotros entrenamos al perro en tres partes; potenciación que es por medio del juego se potencia para tener una interacción con la pelota, después pasa a la asociación donde las sutancias de narcótico y sicóticos y recibe una recomenpensa; auditiva que es la felicitaciones y la material que es una pelota. Luego se pasa a la parte del registro, que por medio del juego se esconde la sustancia y el perro busca un incentivo, que es la pelota. La Policía Nacional siempre va en pro del bienestar animal”, agregó.

Escuche la entrevista completa con el capitán Cruz en Mañanas BLU aquí:

