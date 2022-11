Concejo de Bogotá aprobó ponencia positiva para el ingreso de la capital a la región metropolitana

Después de dos días de debate en el Concejo de Bogotá, la tarde de este jueves, 10 de noviembre, la corporación votó la ponencia positiva para que la capital ingrese a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

Este proyecto, que fue propuesto por la Alcaldía de Bogotá y es bandera de la alcaldesa, Claudia López, ha dividido el Concejo de la ciudad por cuenta de lo que implicaría para la capital.

Por un lado, quienes han defendido el ingreso de la ciudad han argumentado que esto ayudará a la regulación de los precios del transporte entre la capital y los municipios vecinos, así como la oportunidad de crear mecanismos conjuntos para enfrentar problemas estructurales, de medio ambiente, manejo del agua o residuos, entre otros.

Por el otro, los concejales, que argumentaron que la ciudad no debería ingresar, dijeron que no se contó con la participación ciudadana suficiente y que se creará un gobierno corporativo que no le conviene a Bogotá.

