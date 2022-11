Condecoran a caqueteño que salvó a policía en llamas

Reyes fue condecorado por la Policía de la zona, luego de al prestar auxilio a uno de los integrantes del Escuadrón Antidisturbios de la Policía, quien resultó envuelto en llamas luego de ser impactado por una bomba molotov.



El hombre, quien estaba alerta en las manifestaciones y pendiente de que su casa de madera no se incendiara debido a las fuertes manifestaciones, no dudó en auxiliar de manera inmediata al uniformado salvando su vida.



Ever manifestó que al ver al policía en llamas no dudó ni un segundo en ayudarlo y que de no haberlo hecho el remordimiento sería enorme.



Por este hecho, la Policía de Florencia, Caquetá, al mando del coronel Javier Navarro, decidió entregarle el reconocimiento por su acto de civismo y solidaridad.



El ciudadano agradeció el gesto de la Policía y se sintió complacido por ser la primera vez que recibe este tipo de reconocimiento.