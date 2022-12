Congreso busca que SuperTransportes pueda poner en cintura a taxistas agresivos

El representante a la Cámara de Representantes por Bogotá Carlos Guevara aseguró que es necesario impulsar medidas que permitan sancionar a los taxistas que no prestan un buen servicio.



Guevara señaló que, aunque es una minoría la que han registrado malos comportamientos, estos hechos afectan la imagen del gremio, por lo que es necesario profesionalizar el servicio de los conductores de taxis.



“Se trata de profesionalizar a los taxistas en el país, por hechos de intolerancia o comportamientos que no corresponde a la prestación de un servicio, no se puede tachar a este sector”, dijo Guevara.



El legislador indicó que el 50 por ciento de las quejas que llegan a las empresas de taxis es porque se niegan a prestar la carrera, seguida por denuncias que indican un mal comportamiento.



“Buscamos una plataforma donde el usuario pueda poner su denuncia, la superintendencia de Transporte estaría pendiente, esta plataforma es para poder oficializar la queja que actualmente llega a la Secretaría de Movilidad y esta la pasa a las empresas que son juez y parte”, agregó.



Uno de los datos que llama la atención es que tan solo han sido sancionados 10 taxistas poner hechos asociados a actos violentos, cifra que han rechazado los usuarios ante los constantes video que circulan en redes donde quedan registradas las agresiones.