Consorcio del Metro de Bogotá tiene hasta mayo para entregar estudios o será multado

El pasado 30 de marzo el consorcio de la primera línea incumplió el plazo para entregar estudios y diseños para pasar a la etapa de obra de los viaductos por donde circularan los trenes; por eso, la empresa de Metro de Bogotá acogió la recomendación de la Interventoría que aconsejó dar un plazo de cura de 30 días como un término razonable para se entregue la totalidad los estudios y diseños principales de ingeniería de detalle.

El periodo de cura vencerá el 5 de mayo y, en dado caso de que la interventoría manifieste que no se ha cumplido con la decisión que se tomó, a partir de esa fecha se iniciará un proceso sancionatorio para la imposición de una multa que corresponde a 50 salarios mínimos mensuales vigentes por cada día de atraso desde la fecha en que se considere incumplida la obligación.

“Hoy en día estamos construyendo tres frentes de obra: el patio taller que va muy bien, va en el 75 % de nivel de ejecución prevista, estamos haciendo un nuevo puente en el pulpo de intersección entre la 68 y la primera de mayo y estamos haciendo el deprimido vehicular en la 72. eso va bien. Los estamos construyendo porque tenemos estudios y diseños definitivos (...) Ahora, queremos empezar a construir los 24 km de viaducto por donde van a circular los trenes y las estaciones. De eso no nos han entregado estudios y diseños definitivos, tenia en consorcio hasta el 30 de marzo para entregar esos estudios y diseños definitivos de las viaductos y estaciones, esperamos que nos entreguen el 5 de Mayo. No pudieron entregarlo el 30 de marzo cuando estaba previsto solo hasta que nos entreguen los estudios y diseños podemos empezar a construirlas, antes no", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Y es que el consorcio aseguró que no pudo cumplir con el plazo por hechos asociados a la pandemia del COVID-19, circunstancias que fueron analizadas. La Empresa Metro negó la solicitud, por improcedente y fuera de plazo.

