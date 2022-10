Contraloría advirtió mala calidad en hospitales durante administración anterior

El ente de control generó una herramienta técnica que denominó “Ranking de Hospitales de Bogotá” para determinar el nivel de cumplimiento y evidenciar el riesgo integral de las entidades.



El puntaje final es resultado de los nueve indicadores que evalúan los aspectos, misional, presupuestal, financiero y de control fiscal.



Dentro de los aspectos que llamaron la atención de la Contraloría de Bogotá se destacan:



-No se evidenció cuál es el criterio de distribución de los recursos del sector.



-Se encontraron casos como el Hospital de Vista Hermosa que en el 2010 recibió un presupuesto de $39.000 millones y en el 2015 $64.000 millones, y otros como el del Sur, que en 2010 tuvo como presupuesto $51.000 millones, igual al que registró en 2015.



-Las redes de prestación de servicios (Ley 1438 de 2011) no funcionan como indica la ley. No cuentan con sistemas únicos de información, cada hospital tiene su propio sistema, lo cual afecta aspectos como la asignación de citas y la eficiencia en la utilización de los recursos (por ejemplo, compras conjuntas).



-El cumplimiento de la gestión por redes (cuatro en total) solo llegan en promedio al 54 %.



-Las Redes Norte (compuesta por los hospitales de Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar) y Sur Occidente (conformada por los hospitales del Sur, Pablo VI Bosa, Fontibón, Bosa y Occidente de Kennedy) se ubican como las redes con mejor desempeño con apenas un 55 % de gestión.



-Por su parte, la Red de Centro Oriente (Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, la Victoria y Santa Clara) registró un 53 % y la Red Sur (Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal) registra el 52 %.



-El 77 % de los hospitales Distritales presentaron hallazgos fiscales durante las vigencias del 2012 al 2014, evidenciando una gestión antieconómica e ineficiente.



-Inadecuado resultado de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. Los hospitales siguen teniendo altos valores de glosas definitivas y gastos que superan el ingreso.