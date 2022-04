Dejan en libertad a hombres que atacaron con cuchillo a hinchas del América en Bogotá

Indignada está la familia de Aníbal, uno de los jóvenes hinchas del América que fueron atacados brutalmente con cuchillo en el sector de Plaza de las Américas en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá , por la libertad de los cuatro sujetos que fueron capturados por la Policía tras estos hechos.

“Terrible que suelten a esas fieras, son unos asesinos porque iban a matar a los muchachos, no pueden soltar esta gente a la calle”, indicó Mery, mamá de uno de los jóvenes que fueron víctimas del ataque.

Publicidad

Aunque los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, quedaron en libertad, lo anterior pese al material probatorio en el que quedó en evidencia el ataque del que fueron víctimas los dos jóvenes, quienes recibieron 8 y 12 puñaladas, respectivamente.

Las lesiones, según la Fiscalía, no afectaron órganos vitales de las víctimas; además, en las denuncias interpuestas contra los sujetos no se dejó claro que los capturados hayan robado y tampoco los identificaron, por lo que no hay elementos para llevar a cabo una audiencia.

La madre del joven destacó que su hijo sigue hospitalizado; sin embargo, destacó que, a pesar de las heridas, los médicos dieron un buen dictamen y pronto le van a dar de alta. También, mencionó que el paso a seguir es esperar a que se recupere completamente para recopilar todo el material probatorio e iniciar el proceso de denuncia por intento de homicidio.

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba beta: