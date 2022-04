Video: terrible caso de intolerancia en Bogotá, joven le dio tremenda golpiza a hombre de 60 años

El grave caso de intolerancia se registró luego de que el adulto mayor, que iba en la camioneta de su trabajo, hiciera un giro sin darse cuenta de que atrás, por su parte izquierda, venía un motociclista que terminó golpeando.

Al darse cuenta de esto, Alquímides Manrique, de 60 años, frenó su vehículo y cuando, intentó abrir la puerta para hacerse cargo del accidente, el motociclista, sin mediar palabra, lo atacó a puños, patadas e incluso le pegó con el casco hasta romperle los dientes en el piso.

Publicidad

“Él se paró de la caída de la moto y me rompió primero el espejo de la camioneta. Me cogió a golpes sin dejarme bajar del carro, me tumbó al piso y siguió pegándome. Cuando ya estaba en el piso también me pegó con el caso en la frente, tal y como se ve en el video. Ese señor iba con una mujer en la moto y ambos me agredieron”, indicó el hombre de 60 años, a quien los médicos le dieron dos días de incapacidad por la gravedad de los golpes.

Según denuncia Manrique, en el momento de la golpiza nadie lo ayudó e incluso, cuando llegó el Policía de tránsito a atender el accidente, no creyó lo que había pasado, hasta pidió que conciliara y le pagara los daños de la moto al agresor. Tuvo que salir el video a la luz para que iniciaran las respectivas investigaciones.

Escuche el podcast "Zorros y Erizos" y conozca el acontecer político del país: