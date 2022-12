Denuncian agresión de taxista a usuaria al noroccidente de Bogotá

Una joven residente en Bogotá identificada como Tatiana Vega denunció que el miércoles tomó un taxi en el norte de la capital en horas de la madrugada y fue agredida por el conductor. (Lea también: Pensé que era una propina: taxista que cobró más de $300 mil a extranjeros ).



“Le dije al señor que me llevara a mi trabajo y me dijo que por las calles por donde íbamos a pasar estaba cerrado. Cuando empezó a subir hacia la loma, yo le pregunté por qué había cogido por ahí y me dijo ‘cállese, me cogió el cabello y en el hueco de la mitad de las dos sillas de adelante me puso y empezó a halarme el cabello y subirme la camisa y me daba puños en la cabeza, en la espalda”, narró la mujer.



Dijo que en ese momento cogió el celular y marcó el primer número que había, pero el taxista se dio cuenta por lo que le volvió a pegar, para luego dejarla en un parque. (Lea también: Opción de propina es compensación al taxista en casos de emergencia: Tappsi ).



Finalmente, manifestó que no alcanzó a ver las placas del taxi para poder identificarlo.