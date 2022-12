Denuncian conducción arbitraria de tres periodistas que cubrían plantón en El Dorado

Cuando un grupo de personas se manifestaban con pancartas y de manera pacífica en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Policía las habría conducido a un CTP y, entre ellas, a tres periodistas, según pudo establecer la Fundación para la Libertad de Prensa. Se trata de Perla Bayona, Carol Gómez y Juan Camilo Gómez.

“El artículo 20 de la Constitución me cobija”, dijo Gómez, a través de un video que grabó con su celular mientras las autoridades lo habrían retirado del segundo piso del aeropuerto.

“Nos están deteniendo, no hemos interferido en ninguna acción policial ni judicial. El teniente coronel Wilson Silva es el que me está reteniendo”, fue la última frase que dijo el joven estudiante y reportero del medio De Pasillo, antes de que lo subieran al vehículo de la Policía.

“No estábamos haciendo nada. Somos reporteras gráficas, tengo mi cámara y ella también. A mí me acaban de meter al camión halándome del pelo, a golpes me intentaron quitar el celular. No nos quieren decir nada, no tienen ningún cargo por el cual llevarnos”, dijo otra de las detenidas en un video difundido por la FLIP.

La respuesta de la Policía fue que las personas que protestaban estaban obstruyendo a los pasajeros y que la conducción se hizo por seguridad. Sin embargo, no explicaron qué sucedió con los comunicadores ni tampoco por qué se llevaron a unas personas que se manifestaban.

Luego de varias horas, el medio De Pasillo publicó en su cuenta de Twitter un video del joven en el que dice que salió del Centro Transitorio Preventivo al que la Policía lo condujo.

Aún no es claro el motivo, teniendo en cuenta que también, en otro video, contó que le habían solicitado su tarjeta profesional de periodista, cuando en Colombia no existe tal identificación.

En conversación con BLU Radio, Juan Camilo Gómez aseguró que, antes de liberarlo a él y a otras personas, funcionarios de la Policía les entregaron un acta que debían firmar, confirmando su salida del CTP.

"Yo no la firmé, porque no estoy de acuerdo con lo que dice en ese papel", explicó el periodista.

El documento al que se refirió decía: "la persona se encuentra en peligro de ser agredida y presenta comportamientos temerarios. Se traslada para proteger su integridad".

Gómez aseguró que eso era falso y que, por eso, al igual que otras personas, se negó a firmarlo.

Ante la situación, la Policía Nacional aseguró que trasladó a varias personas, entre ellos periodistas y reporteros gráficos, hasta el Centro Transitorio de Prevención CTP, luego de presentarse una amenaza de bloqueo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Los hechos se presentaron este sábado cuando un grupo de 29 personas, según confirmaron fuentes de la Policía a BLU Radio, pretendían paralizar el funcionamiento de la zona internacional y de Migración.

Según las autoridades, uniformados de dicha institución reaccionaron ante el plantón que protagonizaron varios estudiantes de universidades públicas y privadas que se dieron cita luego de ser ubicados por redes sociales. También llegaron a este lugar empleados en varias ocupaciones que respaldaban la iniciativa.

Para la Policía Nacional, explicaron, resultó confuso poder identificar personas que con un carné dicen ser periodistas, o que acreditan sus funciones como integrantes de un medio de comunicación, razón por la que optaron por trasladarlos.

Según informan las autoridades, dentro de las personas conducidas hasta el CTP hay una mujer de 34 años con nacionalidad holandesa, identificada como líder de las protestas.

Esto motivó a una investigación para saber los intereses que existen detrás de las manifestaciones. Según la Policía Nacional, la mujer será dejada a disposición de Migración Colombia para su respectivo tramite.