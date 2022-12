Denuncian discriminación a niño con sobrepeso en colegio del norte de Bogotá

María Paula Pérez es la madre de Simón, un niño de 9 años que se encuentra cursando segundo de primaria en el colegio de Formación Integral Montsand, ubicado en el barrio Nueva Zelandia, en el norte de Bogotá. la mujer denuncia que a su hijo le están negando el derecho a estudiar por tener sobrepeso.

Ad portas de iniciar las matriculas para el próximo año, afirmó que no recibió la circular de continuidad de cupo para 2019, por lo que, preocupada, habló con la rectora Gloria Nancy Montero, quien le dijo que Simón tenía vacíos y no pasaría el año.

Publicidad

Al revisar las notas, María Paula le comunicó a la rectora que Simón podía pasar sin problemas, a lo que la rectora le dijo que si “no se daba cuenta de la apariencia física del niño”.

“Me dijo que el niño está muy gordo y que ella no sabría qué hacer si haciendo ejercicio le da un paro cardiaco (...) Me dijo que lo aceptaba en el colegio si nos poníamos a hacer ejercicio, yo me puse a llorar no podía creer ese caso de discriminación", relató.

Blu Radio consultó el caso con la rectora de la institución, quien señaló que en ningún momento le han negado el cupo al estudiante, criticando que el menor se cansa haciendo una fila o subiendo las escaleras.

Si bien es cierto que Simón tiene sobrepeso, como lo reconoció su madre, también aclaró que él va al nutricionista y que cuando el tiempo lo permite realiza actividad física.

Publicidad

Maria Paula finalizó advirtiendo que hasta el pasado 24 de octubre no había sido notificada de las preocupaciones de la institución educativa sobre la salud de Simón, por lo que ahora está buscando un nuevo colegio para él y ha radicado, tanto en Secretaría de Educación como en la Personería, una queja contra el colegio.