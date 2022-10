Desalojados por edificio Babilonia denuncian que a sus casas se entraron los ladrones

En medio de la tragedia en la que se convirtió el caso del edificio Babilonia en Itagüípor parte de la Alcaldía, debido al alto riesgo que significa ser vecino de la estructura mal construida.Según denuncia Diana Tapias, una de las afectadas,

ella debió salir de su casa para preservar su vida, pero al dejar la vivienda sola, se entraron los ladrones.

“La Secretaría de Gobierno nos hizo evacuar.. La sorpresa fue que encontré la puerta violentada y varias de mis pertenencias hurtadas. Por ejemplo, se me llevaron un televisor y la bicicleta”, dijo Tapias.Aunque no es claro si hay más casos de evacuados que hayan sido víctimas de los ladrones porque no todos han podido entrar a inspeccionar sus casas,, de donde la gente se fue para preservar su vida y ahora tiene en riesgo sus enseres.