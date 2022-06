“Donde vaya solo este tipo me mata”: Felipe Zuleta sobre la agresión que sufrió en Bogotá

El panelista de Blu Radio Felipe Zuleta contó en Voz Populi detalles de la agresión que sufrió en un centro comercial de Bogotá por las opiniones que ha expresado durante la campaña electoral.

El hecho ocurrió, de acuerdo con la denuncia que realizó en sus redes sociales el 14 de junio, en la Zona G de Bogotá. Además, manifestó que no es la primera vez que le pasa.

Hoy en un centro comercial se me vino a darme en la jeta un man. Gracias a los muchachos de la @UNPColombia salí sin líos — Felipe Zuleta Lleras (@Zuletalleras) June 15, 2022

Zuleta enfatizó en los micrófonos de Blu Radio que estas elecciones han sido desgastantes por la intolerancia que se ha generado por pensar diferente a los demás.

“Tenía que recoger unas gafas y en esas se me botó un tipo a empujarme y cascarme. Por fortuna yo tengo un esquema de protección, que generosamente me ha puesto el Estado colombiano, y los muchachos lo empujaron, le sacaron revólver y le dijeron “retírese””, dijo.

“Donde yo vaya solo este tipo me mata. Es una cosa muy loca. Ya me había pasado en Barranquilla, un tipo me pegó una vaciada: “ataca Petro”. El de ayer me decía paramilitar”, añadió Zuleta.

Twitter Felipe Zuleta