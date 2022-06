Felipe Zuleta arremete contra Roy Barreras: “No había visto a alguien tan cínico y descarado”

Después de la revelación de una serie de videos que muestran la forma en que Roy Barreras dio instrucciones sobre el manejo de la campaña del Pacto Histórico, Felipe Zuleta arremetió en Voz Populi contra el senador y calificó a esas grabaciones como “una porquería”.

Zuleta cuestionó y criticó la entrevista que entregó Barreras en Mañanas Blu y resaltó que no cree que a la campaña del Pacto Histórico la hayan infiltrado, sino que “desde adentro ellos mismos tienen un tipo que filtró los videos”

“De las entrevistas más vergonzosas que yo he oído en 10 años que llevamos sentados acá, la de Roy Barreras esta mañana. Yo no había visto a nadie tan cínico y descarado mintiendo tanto; no dijo una verdad ni muerto”, enfatizó.

Sobre los metrajes revelados en la noche del miércoles, en los que se encuentran reuniones en las que abordan temas polémicos como los encuentros de dirigentes con extraditables en La Picota y la estrategia para dividir el centro político, Zuleta comentó que esto perjudicará a Gustavo Petro y beneficiará a su contendor, Rodolfo Hernández.

“¡Qué asco! Si así son en campaña yo no me quiero imaginar cómo serán gobernando. Esto fue un tiro en el pie. Si había colombianos indecisos, lo de hoy les salió muy mal”, apuntó.

Además, cuestionó la explicación que dio a Blu Radio el senador sobre Supergiros y la calificó como “otra mentira, porque Supergiros es una empresa seria y de dónde saca Roy que Supergiros les iba a dar 500 millones de pesos. (…) No había acabado de decir la mentira cuando la gente de Supergiros sacó el comunicado”, sentenció.

Vea las polémicas declaraciones de Roy Barreras:

