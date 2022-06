“Conversaciones son absolutamente normales en una campaña; no hay nada ilegal”: Roy Barreras

En entrevista con BLU Radio, el senador Roy Barreras dijo que no hay nada ilegal en lo que hablaron en las reuniones del Pacto Histórico sobre acciones de campaña contra sus contradictores y que fueron reveladas en las últimas horas. De acuerdo con el líder de la colectividad, lo realmente grave es la confirmación de “chuzadas” a su campaña política.

“Lo que resulta obvio es que la campaña presidencial nuestra ha sido espiada, infiltrada y chuzada, lo que es un delito. Han grabado ilegalmente la privacidad de reuniones estratégicas, que ocurren en cualquier campaña política. No hay absolutamente nada ilegal, lo ilegal es que la campaña esté siendo chuzada”, agregó.

Barreras, que en los videos habla de la estrategia para enfrentar a Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, dijo que estas acciones buscan enlodar su campaña porque Petro va ganando. Asimismo, reveló que recurrirá a la Fiscalía para que investigue las interceptaciones.

“Imagínense los oyentes de Blu, los padres de familia que estuvieran conversando en la privacidad sobre un problema de sus hijos, un problema de drogas, y alguien grabara esas conversaciones y las sacara públicamente para sacarlas en públicamente en el colegio para hacerle daño a ese muchacho. Ni más ni menos es lo que han hecho”, manifestó.

Barreras agregó que, en las grabaciones, “afortunadamente”, no hay un insulto ni un agravio contra sus contradictores, sino un profundo respeto y análisis por sus competidores.

Este miércoles en la noche, se conocieron cuatro videos, en uno de los cuales se escucha al senador Roy Barreras, en una reunión de campaña , hablando sobre reuniones de "dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables" de la cárcel La Picota de Bogotá, una noticia que se conoció a mediados de abril.

Previendo que el escándalo puede hacerse público en cualquier momento, Barreras afirma que es prudente "estallarlo controladamente" y lo dice en los siguientes términos:

"Dirigentes del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables. Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir, descalificarlo y no salir a decir: 'la persona que fue, quería decir otra cosa, o que la extradición es una cosa neocolonial, no, no no'".

