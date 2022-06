En Pacto Histórico sabían de reuniones en La Picota con extraditables, según video de Roy Barreras

Este miércoles en la noche, se conocieron cuatro videos, en uno de los cuales muestran al senador Roy Barreras en una reunión de campaña en el que se aprecia que tenía conocimiento de los encuentro de "dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables".

"Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertirlo descalificarlo y no salir a decir 'la persona que fue buscaba decir otra cosa, o que la extradición es una cosa neocolonial, no, no no", se aprecia decir a Barreras en el video.

Publicidad

Días después de revelarse los acercamientos del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro , con parapolíticos y extraditables en la cárcel La Picota, Roy Barreras dijo que este último debía pedirle perdón al Pacto Histórico.

Otras imágenes muestran una reunión que contó con la presencia del candidato Gustavo Petro y el senador Armando Benedetti, en la que Roy Barreras delinea una polémica estrategia para dividir el centro y atacar a Alejandro Gaviria, a quien él dice considerar una amenaza electoral.

“Tenemos dos cosas por hacer: o dividir ese centro más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive intentar salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque Fajardo es una amenaza”, declaró Barreras.

Publicidad

“Si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y dije hace 15 días: no puede ser Petro el que la ataque. Decía Vinicio, es una señora de la caridad que nadie lo puede tratar mal, pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal y el que se sume también”, agregó.

En otro video, Barreras pide pensar "tácticamente si hay que dividir o no al centro, si eso sirve de algo traer al abandonado Fajardo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria, decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”

Publicidad

Incluso, Barreras habla de fabricar diferencias al interior del Pacto Histórico como una estrategia: "Usemos la siguiente reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual, cómo nos diferenciamos, fabriquemos las diferencias, inclusive preparemos contradicciones si es que eso resulta útil".

La filtración del video dejó una ola de reacciones en las redes sociales, incluyendo el excandidato presidencial Federico Gutiérrez. “No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más “mínimo” que es desprestigiar a otros”, escribió.

Roy Barreras responde

El congresista Roy Barreras , en medio del escándalo generado por la revelación del video en el que aparece dando polémicas instrucciones en medio de una reunión con miembros del Pacto Histórico, respondió a través de su cuenta de Twitter que la campaña de Gustavo Petro es objeto de una “verdadera guerra sucia” para impactar a la opinión pública.

Publicidad

“Nuestra campaña está siendo chuzada e infiltrada ilegalmente, por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en Watergate”, declaró el senador que desde anoche está en el ojo del huracán político.

Barerras aseguró que en los videos “no hay ningún acto ilegal, ningún plan extraño” y que solo evidencian “conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como hacen todas las campañas en el mundo”.

Publicidad

Agregó que los videos son de hace 10 meses y allí no hay agravios, ni descalificaciones, ni insultos contra Alejandro Gaviria ni contra Sergio Fajardo. Lo que sí hay, según Barreras, es un hecho gravísimo y un delito el haber infiltrado la campaña de Gustavo Petro, por lo que pidió a la Fiscalía General investigar a los responsables de estas filtraciones que hoy tiene en vilo la carrera política hacia la Casa de Nariño.

“¿Quién chuzó? ¿Quién se infiltró? ¿Quién grabó? ¿Quién filtró? ¿Quién se beneficia de estas nuevas chuzadas ilegales?”, señaló Barreras.

Aterrizo de una gira y encuentro tormenta mediática con grabaciones ilegales de reuniones privadas de campaña. Lo primero es obvio: Nuestra campaña esta siendo CHUZADA E INFILTRADA ILEGALMENTE. Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en WATERGATE! Abro hilo: — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 9, 2022

Cuando se conoció el escándalo, el jefe de debate del Pacto Histórico, Alfonso Prada, aseguró que las visitas a La Picota no fueron ordenadas por la campaña y que no se habló de "perdón social".