Escándalo por video en el que Roy Barreras habla de dividir el centro o atacar a Alejandro Gaviria

Se conocieron unos videos de una reunión de la campaña de Gustavo Petro en la que estaba el candidato, el senador Armando Benedetti y el jefe de debate parlamentario, Roy Barreras, en donde este último habla de la necesidad de dividir el centro y de atacar a Alejandro Gaviria, a quien considera una amenaza electoral.

“Tenemos dos cosas por hacer: o dividir ese centro más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive intentar salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque Fajardo es una amenaza”, dice Barreras.

Y agrega: “Si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y dije hace 15 días: no puede ser Petro el que la ataque. Decía Vinicio, es una señora de la caridad que nadie lo puede tratar mal, pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal y el que se sume también”.

Además, en otro video pide que “pensemos tácticamente si hay que dividir o no al centro, si eso sirve de algo traer al abandonado Fajardo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria, decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”

Incluso, Barreras habla de fabricar diferencias al interior del Pacto Histórico como una estrategia: "Usemos la siguiente reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual, cómo nos diferenciamos, fabriquemos las diferencias, inclusive preparemos contradicciones si es que eso resulta útil".

La filtración de este video dejó una ola de reacciones en las redes sociales, incluyendo el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome.

Todo saldrá a la luz.

Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más “mínimo” que es desprestigiar a otros. 👁 Colombia — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 9, 2022

Ponete las pilas @agaviriau. No te dejes manosear más. Sos un buen hombre. — Alejandro Eder (@alejoeder) June 9, 2022

El petrismo planea acabar con todos; según su conveniencia política. Todo lo que no son ellos es amenaza y debe ser destruido; salvo que les pueda servir… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 9, 2022

Emplearse a fondo en política nunca puede ser sinónimo de mancillar a un adversario tal y como Petro y sus secuaces con naturalidad hacen, primero se debe ser persona y después lo demás, personas así no nos pueden gobernar. — Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) June 9, 2022