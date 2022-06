¿Votará Sergio Fajardo por Rodolfo Hernández? Esto respondió en Mañanas BLU

En diálogo con Blu Radio, el excandidato presidencial de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, destapó sus cartas de cara a la segunda vuelta de las elecciones del 19 de junio: reveló que no votará por Gustavo Petro , pese a que Rodolfo Hernández le dijo no a un acuerdo programático.

Sin embargo, el excandidato manifestó que los integrantes de su equipo son libres de escoger a quién apoyar el próximo 19 de junio.

“Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico y han conversado conmigo y yo les he dicho que por él no voy a votar”, puntualizó.

Así las cosas, a Fajardo le quedan tres opciones: no votar, votar en blanco o votar por Rodolfo Hernández . Sobre la primera opción, Fajardo le dijo a Blu Radio que votará en las próximas elecciones, pero, sobre las otras dos opciones, quedaron dudas: ¿su voto será en blanco o votará por Hernández?

“Hay dos alternativas que quedan: con Rodolfo Hernández no hay ni habrá ningún tipo de conversación. Vamos a ver qué pasa. Reflexionaré y lo pondré, además, por escrito para que no quede lugar a interpretación”. Dijo.

A la contra pregunta de si existe la posibilidad de que vote por Hernández, Fajardo insistió que, en las próximas horas, dejará por escrito su decisión.

En medio de su asistencia al juego Nacional-Bucaramanga en Medellín, el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que las conversaciones con Sergio Fajardo terminaron y descartó un acuerdo de cara a la segunda cuenta.

"Nada. Era una cortesía que quería hacer, pero eso ya terminó. Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como ganó nuestro programa, nosotros nos tenemos que hacer respetar porque fueron 6 millones de colombianos que votaron a favor de este programa que presentamos", señaló Hernández.

Escuche la entrevista con Sergio Fajardo en Mañanas BLU: