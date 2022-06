"Lo de las ballenas no aplica, porque la vez pasada sí vote y lo hice en blanco": Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, habló en Mañanas BLU sobre el anuncio del aspirante Rodolfo Hernández de cerrar las puertas a una posible alianza con la Coalición Centro Esperanza de cara a la segunda vuelta y su decisión de no votar en segunda vuelta por Gustavo Petro. El exgobernador de Antioquia, además, se refirió a la expresión de "irse a ver ballenas" que dio hace cuatro años cuando Iván Duque y Gustavo Petro disputaban el balotaje.

" Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir el porqué no voto por Gustavo Petro (...) Con Rodolfo Hernández no hay ni habrá ningún tipo de conversación", sostuvo el exgobernador de Antioquia.

Fajardo, aseguró que cuando usó la expresión "ir a ver ballenas" el contexto era distinto, pero que en ese entonces había expresado previamente su decisión de votar en blanco y la había justificado por escrito.

"Voy a decir una precisión con respecto al tema de las ballenas, que es una pregunta por supuesto oportuna, de moda en estos tiempos. Voy a refrescar un poco la memoria, cuatro años atrás cuando yo saqué cerca del 24%, de discutir en el seno de la coalición en la que yo estaba en ese momento que llamamos la Coalición Colombia con Claudia López, Jorge Robledo y otro grupo de personas, como Antanas Mockus e Iván Marulanda, decidimos que cada quien iba a tomar la decisión que quisiera, yo tomé una decisión que fue votar en blanco, además lo escribí, después me tomé un descanso de tres días para ver ballenas, que es una expresión", declaró Fajardo.

" Después de ver las ballenas, volví, regresé y voté en blanco. Aquí estoy en este proceso, hablando por todos lados explicando las posiciones, jugando limpio, como he jugado siempre y seguiré jugando con transparencia. Lo de las ballenas en este caso no aplica y no aplica porque la vez pasada sí voté y voté en blanco", añadió.

En la entrevista, Fajardo aseguró que la declaración de Rodolfo Hernández en el sentido de que le brindó una "cortesía" en realidad denotó un acto descortés por parte del candidato presidencial y que lo tomó por sorpresa que haya cerrado las puertas a una eventual alianza de cara a segunda vuelta presidencial.

"Me sorprendió, en especial los términos. Él decía que era un tema de cortesía y que 'no, muchas gracias' y eso no se corresponde con lo que habíamos conversado. Para que quede claro y no pongamos tantas cosas en la boca de uno que no son. Rodolfo Hernández me llamó a mí el domingo de las elecciones y me dijo que quería conversar conmigo, que cuando subiera a Bogotá quería sentarse. Nosotros en la coalición, el lunes, nos reunimos, dimos por terminada la unión. Cada quién iba a tomar el camino que considerara correcto o quisiera y así hicimos", sostuvo.

" No era una cortesía ni por amabilidad que conversaba . Entregamos a lo que nos habíamos comprometidos. Ese no, gracias, suena descortés, de acuerdo con lo que habíamos conversado", agregó el excandidato.

Según Fajardo, la declaración del domingo se saltó al trámite que se le iba a dar a una serie de propuestas que se iban a presentar a la campaña de Hernández.

"Él subió a Bogotá, es la expresión que usa, el jueves, nos reunimos cuatro personas que dijimos, conversemos con Rodolfo Hernández a ver de qué se trata y qué se puede hacer en términos de lo que está ocurriendo en segunda vuelta. Nos ponemos en contacto con él, con Ángel Becassino y el hijo. Nos sentamos en mi apartamento en Bogotá, a hablar, a discutir acerca de la segunda vuelta, en temas que tenemos discrepancias", indicó.