¿Por qué Rodolfo Hernández no va a los debates?

Por considerarlos “polarizantes”, el candidato Rodolfo Hernández n o va a los debates en la actual campaña presidencial , cuya segunda vuelta se disputará el 19 de junio.

En un video que publicó en sus redes sociales, Rodolfo Hernández dijo que los debates sirven únicamente para destruir al otro, si no es capaz de exponer sus propuestas en un minuto.

Publicidad

“Por este motivo he tomado la decisión de no asistir a los debates, no seré partícipe de estas dinámicas polarizantes, de odio, donde el juego es destruir el otro en un minuto y medio, perdiendo de vista el verdadero trabajo que es construir el cambio por el que votaron los colombianos”, puntualizó.

No asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio.Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos. Es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia 🇨🇴🫂 pic.twitter.com/pVQvp7c3zA — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 2, 2022

El candidato Rodolfo Hernández, en diálogo con Mañanas BLU , ya había anunciado su no participación en los debates. Dijo que prefiere estar “cara a cara”, individualmente en los medios de comunicación, para exponer sus propuestas con amplitud y no en un corto tiempo, "en el que todo queda en el aire".

“Por ejemplo, el IVA, ¿cómo hace? Se le agotó el tiempo y ya y queda la sensación de que no sé qué es lo que hay que hacer. (…) Debates de un minuto y de dos minutos, no”, añadió.