Supergiros desmiente a Roy Barreras sobre aporte de campaña de Petro

La empresa Supergiros, mencionada en un video de campaña por Roy Barreras como posible financiador del Pacto Histórico, desmintió dichas afirmaciones y rechazó tajantemente el uso del nombre de la compañía. En las declaraciones, el senador dejó dudas sobre un eventual respaldo que daría paso a que la compañía entrara al sistema financiero, como banco, en un eventual gobierno de Petro.

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero, le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, dijo Barreras durante un encuentro con dirigentes de la campaña de Gustavo Petro. La grabación fue fitrada este miércoles y desató un amplio revuelo.

En un comunicado, Supergiros aseguró que no ha apoyado, apoya ni apoyará financieramente a ninguna campaña política y dejó en claro que en los registros del Consejo Nacional Electoral no consta aporte económico alguno, pues estos no se han efectuado.

Conozca el comunicado completo de Supergiros:

“Normal”, según Roy Barreras

En entrevista con BLU Radio, el senador Roy Barreras dijo que no hay nada ilegal en lo que hablaron en las reuniones del Pacto Histórico sobre acciones de campaña contra sus contradictores y que fueron reveladas en las últimas horas. De acuerdo con el líder de la colectividad, lo realmente grave es la confirmación de “chuzadas” a su campaña política.

“Lo que resulta obvio es que la campaña presidencial nuestra ha sido espiada, infiltrada y chuzada, lo que es un delito. Han grabado ilegalmente la privacidad de reuniones estratégicas, que ocurren en cualquier campaña política. No hay absolutamente nada ilegal, lo ilegal es que la campaña esté siendo chuzada”, agregó.

Barreras, que en los videos habla de la estrategia para enfrentar a Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, dijo que estas acciones buscan enlodar su campaña porque Petro va ganando. Asimismo, reveló que recurrirá a la Fiscalía para que investigue las interceptaciones.