Polémica mención de Supergiros en video de Roy Barreras: ¿apoyo a cambio de convertirse en banco?

La empresa Supergiros está en boca de todos este jueves por la mención que, en unos polémicos videos , conocidos en las últimas horas, hizo el senador Roy Barreras durante una reunión de campaña.

En las imágenes , se oye decir a Barreras que la empresa “ya ayudó en primera vuelta” y que está interesada en avanzar a un sistema cooperativo para enfrentar el “monopolio” del sistema financiero.

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero, le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, dice Barreras.

Al respecto, los panelistas de Mañanas Blu debatieron sobre si una empresa privada puede aportar a una campaña política y los intereses que podría haber detrás de las donaciones a las campañas.

De acuerdo con Héctor Riveros, el dueño de una empresa lo puede hacer como persona natural, con un determinado tope, pero no las personas jurídicas.

“Hay una contradicción y una cosa que no queda clara en las respuestas del senador (Roy Barreras). Él dice: ‘les puedo asegurar que hay donaciones de estas empresas a las campañas’. Eso es ilegal, no se puede hacer. La campaña de Petro no ha reportado donaciones de particulares”, opinó.

A la pregunta, si lo que busca la empresa sería convertirse en “favorita” en un eventual gobierno de Gustavo Petro, Aurelio Suárez dijo que es evidente que esto podría considerarse un tráfico de influencias.

“A nosotros Roy Barreras no nos va a engañar porque el Grupo Aval da plata, lo que él estaba promoviendo es un tráfico de influencias. Supergiros da 500 millones de pesos y ellos apoyan la idea de romper el monopolio financiero para que les permitan actuar como un ente bancario. Eso es lo que traduce, por más sofismas y enredos que Roy Barreras quiera meter”, opinó Suárez.

Al respecto, Roy Barreras le dijo a Blu Radio que todos las empresas han aportado a las campañas presidenciales.

“¿Usted cree que los grupos económicos actuales, los bancos actuales no financian las campañas presidenciales? No hay que tener hipocresía en eso. Si los bancos financian las campañas, ¿por qué no pueden hacerlo grupos emergentes que quieran competir en ese mercado?”, dijo.

