“Yo recomendé descalificar las visitas a La Picota, no justificarlas”: Roy Barreras

Uno de los videos más polémicos de la campaña del Pacto Histórico, que se filtraron este miércoles en la noche, es el que se escucha hablar al senador Roy Barreras sobre “la no extradición a los extraditables" de la cárcel La Picota de Bogotá . La conversación se dio, según mencionó el senador en la grabación, para prevenir un escándalo que se haría público y así, "estallarlo controladamente".

Efectivamente, en abril el país conoció sobre los acercamientos del hermano de Petro, Juan Fernando Petro , con parapolíticos y extraditables de La Picota. Hechos por los que el Pacto Histórico salió, en su momento, a decir que la campaña no estaba involucrada. A esto se suma la salida de Piedad Córdoba de la campaña Petro, cuando fue señalada de recibir financiación de privados de la libertad para llegar al Congreso.

En diálogo con Mañanas Blu, el senador Barreras aseguró que “es mentira” que desde la campaña hayan negociado o hecho acuerdos de “no extradición”. Explicó a qué se refería cuando nombró este hecho en las grabaciones difundidas.

Es mentira. Lo que nosotros advertimos es que la campaña rechaza y debe repudiar inmediatamente cualquier intento de cualquier personaje, que utilizando la campaña, pudiera hacer ofertas ilegales, como es de público conocimiento nosotros rechazamos (…) Esa es la prueba de que era altamente probable de que alguna persona de la campaña pretendiera hacer esas ofertas ilegales. Es la prueba de que recomendamos descalificar esa práctica

“Lo que yo recomiendo es descalificar esa práctica y no justificarla. Esa es la concisión de la campaña y del comité estratégico en ese momento: el que de manera atrevida pretendiera usar la campaña para hacer semejantes ofertas ilegales debe ser descalificado de manera inmediata, eso es lo correcto, lo ético, y lo que hicimos”, recalcó.

¿Qué dijo Roy Barreras?

"Dirigentes del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables, eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir, descalificarlo y no salir a decir: 'la persona que fue, quería decir otra cosa o que la extradición es una cosa neocolonial, no, no no'", se escucha decir en el polémico video .

