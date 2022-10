El 52 % de los bogotanos se sienten inseguros: Bogotá Cómo Vamos

Este miércoles se reveló la Encuesta de Percepción Ciudadana de ‘Bogotá Cómo Vamos’, que recoge la forma como los ciudadanos perciben a Bogotá.

En la encuesta se destaca que, en el tema de seguridad, incrementó la cantidad de capitalinos que se sienten inseguros llegando al 52 %.

Por ejemplo, al sacar su celular en la calle la mayoría de los ciudadanos sienten temor. El 67 % de los ciudadanos ha sido víctima del robo de sus móviles.

Por otro lado, el 24 % de los bogotanos aseguró haber sido víctima de un delito en la capital. El 72 % ha sido víctima de un atraco, raponazo o robo.

También se reveló que cambió el punto de satisfacción que tiene que ver con malla vial en Bogotá. Según la encuesta, la percepción ciudadana positiva pasó del 13 % al 44 % en este tema.

El alcalde mayor, Gustavo Petro, reconoció que la movilidad de la capital no ha mejorado. Señaló que, respecto a otros países, en el tema hay muchas falencias.

“La ciudad no está en caos delincuencial, cada vez que se repite esa palabra hay intereses. No estamos bien pero no hay caos y es de reconocer que hay que mejorar”, comentó.