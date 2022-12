El ladrón 'rompevidrios' que atemoriza a las mujeres en el norte de Bogotá

Un hombre, al parecer habitante de calle, tiene atemorizadas a las mujeres que viajan solas por la calle 100 a la altura de las calles 19 y 20, norte de Bogotá.

Este sujeto, con piedra en mano, se acerca a sus víctimas y sin mediar palabra termina rompiendo los vidrios de los carros y robando las pertenencias de las mujeres que se encuentran dentro de los mismos.

“Le dice a uno que si no baja la ventana ya y me da plata te rompo el vidrio uno está obviamente completamente aterrorizado bajas la ventana yo fui a sacar dos mil pesos me dice no, me tiene que dar más o le rompo el vidrio, tuve que darle 50 mil pesos”, narró una de las víctimas a Noticias Caracol.

Entre tanto, las autoridades distritales están tras la pista de este hombre que es una amenaza constante en el sector.