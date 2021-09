"El saco quedó con tres huecos, me tiró a matar": mujer apuñalada por robarle su celular en Bogotá

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales de Colombia un video que muestra dos delincuentes hurtan y apuñalan a una mujer en el barrio El Castillo en la localidad de Chapinero , cuando pretendían llevarse el celular de la victima. En las imágenes se aprecia cómo, en medio del forcejeo, unos de los delincuentes se abalanzó sobre Sofia Leyva, a pocos metros de su vivienda, cuando regresaba de sacar a su mascota.

“Me encuentro bien afortunadamente. Pretendían robarme el celular, se acercan de manera muy violenta, me asuste y grite, en ese momento empezó a mandar puñaladas y alcance a esquivar varias, pero la del brazo no pude. Fueron varios intentos por apuñalarme", contó Leyva.

"El saco que tenía ese día quedó con tres huecos. Estoy viva de milagro, me tiró a matar, si me da en la espalda la historia no sería igual", narró la joven.

La víctima asegura que lo insólito del caso es que el hecho ocurrió a dos cuadras de la estación de Policía de Chapinero.

“Me parece absurdo y no deja de sorprender, vivimos aquí pensando porque esto nos iba a generar más protección o seguridad, pero en realidad no, ya se había registrado un hurto pero en esa ocasión sólo le quitaron el celular, no lo hirieron", indicó.

Leyva también contó que es integrante de la Filarmónica de Bogotá, que toca el violín y agrega que por fortuna el puñal no tocó ningún órgano, por lo que estará tan solo unos días incapacitada sin poder asistir a sus ensayos.

Publicidad

“Conmigo estaba mi perrita que salió a correr y a ladrar, se asustó mucho por supuesto, me preocupaba que le fueran a hacer algo o se la llevaran”, indicó.