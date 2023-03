¿En Bogotá se instalan antenas de telecomunicaciones sin permiso?

Los ciudadanos en Bogotá mostraron su preocupación e incertidumbre por la instalación de gigantescas antenas de telecomunicaciones, principalmente en la localidad de Chapinero .

Desde hace varios días las preguntas pertinentes son ¿quién autorizó las instalación de estas antenas? Y ¿a quién pertenecen? Y aunque no se tuvo respuesta en su momento, Margarita Caicedo, subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la instalación de algunas antenas de telecomunicaciones en el norte de Bogotá.

“En los puntos de instalación las entidades de control urbano verifiquen la aprobación. La Ley 2108 del 2021 definió la Internet como servicio público esencial y hay que partir de esa premisa y pues se necesita infraestructura para operar y el Distrito se vio obligado a reglamentar el tema de los permisos y así venimos regulando”, señaló.

Además aclaró que en el caso de los permisos para la instalación de las antenas hay dos tipos de solicitudes y para eso se establecieron estrategias para garantizar estética en el paisaje urbanístico en la ciudad.

“La ley nos obliga a que tenemos que proveer un servicio público esencial y reglamentamos un procedimiento que se hace desde el 97”, indicó.

¿Quién autoriza la instalación de antenas en Bogotá?

La funcionaria indicó que, en un principio, la norma establece que se debe ubicar el permiso para la instalación y luego se hace la verificación de los cumplimientos de dicha norma.

“Se verifica que se cumpla con las normas y a partir de eso aprobamos o denegamos. Para el caso puntual, revisamos los archivos y en esa instalación exacta no habíamos expedido un permiso, lo que no quiere decir que no las expidamos, pero en esa localización no la emitimos”, enfatizó.

Aunque no se entregó con claridad la información, al funcionario señaló que a se sale un poco de las manos el control urbanístico que se haga sobre ellas y que estas decisiones se comunican a las alcaldías locales.

Finalmente, la funcionaria descartó, según ella, afectación a la salud de las personas que se encuentran cerca de dichas antenas. Pues han realizado todas las investigaciones para determinar esto.

