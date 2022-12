En firme decreto que designa como alcalde de Cartagena a Pedrito Pereira

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme el decreto que expidió el presidente de la República, Iván Duque, por medio del cual designó como alcalde de Cartagena a Pedrito Pereira.

El alto tribunal rechazó las pretensiones de la demanda de nulidad que había sido radicada en noviembre pasado, al considerar que el mandatario de los colombianos se había excedido en sus funciones con esta designación.

En la demanda se advertía que el presidente Duque “creó un procedimiento adicional, irregular y con violación a las normas superiores y sin verificar que se encontraba incurso en alguna causal de inhabilidad que imposibilitara su elección”.

No obstante, el Consejo de Estado no encontró elementos para tumbar este acto administrativo (Decreto 1790 del 19 de septiembre de 2018), porque el recurso no estaba dentro de los términos establecidos por la ley.

“No cabe duda de que los argumentos introducidos en el escrito de la reforma deben rechazarse, por haber sido presentados por fuera del término de caducidad del medio de control de nulidad electoral”, señala el fallo.

La designación de Pedrito Pereira se dio tras la suspensión y posterior nulidad de la elección del alcalde Quinto Guerra por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar que consideró que estaba incurso en una inhabilidad.