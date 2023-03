Denuncian que policías dispararon e hirieron a conductores que hacían piques ilegales en Bogotá

Un grupo de ciudadanos que participa en piques ilegales en la calle 26 en Bogotá fueron víctimas de un ataque con disparos por parte de presuntos uniformados de la Policía, según denunciaron los afectados.

Según informó el Ojo de la Noche en Mañanas Blu, los ciudadanos se reunieron a altas horas de la noche en la calle 26, sobre la Universidad Nacional, desde carros y motos hasta taxis.

En medio de las competencias ilegales que allí realizaban, llegó una patrulla de la Policía, según reportan los testigos, y de repente empezaron a disparar.

"Estábamos sobre la 26 con Nacional, cuando llegó una patrulla de la Policía, no dio ni voz de alto ni nada, venía con las luces apagadas y empezaron a dispararnos, a disparar y disparar y todos salimos corriendo con las motos. Fue que mi amigo se acerca y me dice que está herido y me muestra la sangre y nos dirigimos a la Méderi.

La Policía Nacional ya está al tanto de la situación e investigan la razón por la que se procedió de inmediato a disparar y quienes fueron los uniformados que habrían atacado a los ciudadanos.

También se busca identificar si los disparos se ejecutaron con un arma de fuego o con una neumática de balines.