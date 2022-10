En Soacha va a morir más gente por hambre que por coronavirus: alcalde Saldarriaga

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, alertó por las dificultades que incrementan en el municipio por cuenta de la cuarentena nacional que inicia este miércoles.

Señaló que atender las necesidades básicas de los estratos más pobres no va a ser tan fácil, puesto que el presupuesto no es el mayor y el incremento de la población cada vez es mayor.

“El hambre es más grande que el coronavirus”, manifestó e indicó que enfrentar un crecimiento de la epidemia en la ciudad es muy complicado si se mezcla con la necesidad de la población para su sustento.

“A mí no me afana tanto el coronavirus como me afana el hambre en esta ciudad. Si no prendemos todas las alarmas y la cooperación internacional, vamos a tener más muertos por hambre que por coronavirus”, agregó Saldarriaga.

Entre tanto, añadió que ver gente en las calles este martes, en medio del simulacro vital previo a la cuarentena nacional, es resultado de la falta de armonización y trabajo coordinado entre las autoridades, lo cual dificulta la articulación de otro tipo de acciones locales.

“Por eso pasa lo que pasa en Transmilenio, donde las personas se trasladan a Bogotá a trabajar y hubiésemos podido organizarlo”, Dijo.

Asimismo, manifestó que los soportes para la población anunciados por el presidente Iván Duque no son suficientes.

Sobre este punto, explicó que 13.000 beneficios que llegan al municipio en el programa “Familias en Acción”, prácticamente no alcanzan para suplir las necesidades básicas de un municipio de un millón de personas, pues solo en estratos 0, 1 y 2 hay cerca de 120.000 familias, quienes pasarán las mayores penurias los 10 días de aislamiento y lo que sucederá después.

Alertó también por el alto número de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el municipio, pues dice que los números de quienes están censados es menor a los que habitan en Soacha.

“Hay una población que no estamos pudiendo atender. Hay una población desplazada de 56.000 personas, casi 8.000 personas en condición de discapacidad, familias recicladoras, campesinas”, añadió.

Y es que en un almacén de cadena este miércoles fueron capturados cinco ciudadanos extranjeros cuando intentaban hurtar productos y la Policía logró frustrar el intento, por lo que se decidió reforzar la seguridad en los diferentes supermercados.

“Estamos incrementando las barreras de contención sobre las grandes superficies y la prevención en todos estos almacenes con cobertura de Policía para evitar estos actos vandálicos que los veníamos advirtiendo desde ayer porque con inteligencia de Policía, ya el fin de semana teníamos claridad de lo que iba a pasar. Por eso no logró conjurarse el asalto”, relató el alcalde.

