Encuentran a empresario desaparecido en cerros orientales de Bogotá; lo golpearon y atracaron

Este lunes, 6 de noviembre, la noticia está en los cerros orientales de Bogotá, pues, primero, el reconocido actor Juan Pablo Raba fue víctima de un asalto mientras caminaba por la zona acompañado de sus hijos. Posteriormente, las autoridades se alarmaron aún más cuando se reportó la desaparición de un empresario en el mismo lugar.

Sin embargo, hacia las tres de la tarde, la Policía de Bogotá anunció que el empresario, identificado como Carlos Ríos, había sido encontrado. Según se pudo conocer, Ríos es un reconocido empresario de 59 años de edad, quien es esposo de Silvia Martínez, directora del premio de periodismo Simón Bolívar.

Gracias al trabajo coordinado entre la @SeguridadBOG, @PoliciaBogota y @BomberosBogota se logró encontrar la ubicación del señor Carlos Rios quien estaba desaparecido desde las 7:30 am en los cerros orientales. #AEstaHora está siendo valorado por personal médico. pic.twitter.com/xx9LoQRxHF — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 6, 2023

“Al arribar al PMU (puesto de mando unificado) el señor Carlos Ríos nos informa que al igual que a Juan Pablo Raba lo atracaron y agredieron caminando en los cerros orientales. A ambos nuestra solidaridad. Las autoridades de atención de riesgos de Bogotá y de Policía continúan en el área y los cerros adelantando las investigaciones, persiguiendo a los delincuentes y tomando las medidas necesarias”, informó la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

En ese sentido, la alcaldesa insistió en que los cerros orientales de Bogotá tienen rutas y horarios con dispositivos de seguridad y guías, precisamente, para evitar riesgos de pérdida o inseguridad: “Por favor usen e inscríbanse en https://caminos.eaab.gov.co y vayan en los días y horarios permitidos”.

Al arribar al PMU el señor Carlos Ríos nos informa que al igual que a Juan Pablo Raba lo atracaron y agredieron caminando en los cerros orientales. A ambos nuestra solidaridad.

Las autoridades de atención de riesgos de @Bogota y de Policía continúan en el area y los cerros… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 6, 2023

Publicidad

La Fiscalía, por su parte, también anunció que “desde el momento en que se conoció el presunto asalto del que fueron víctimas varias personas en los cerros de Bogotá, en los cuales se presentó la retención de un ciudadano que se encontraba junto a menores de edad”, el ente acusador designó a un grupo de fiscales del Gaula Nivel Central para abordar la investigación, esclarecer los hechos e identificar y judicializar a los responsables.

Desde el momento en que se conoció el presunto asalto del que fueron víctimas varias personas en los Cerros de Bogotá, en los cuales se presentó la retención de un ciudadano que se encontraba junto a menores de edad, la #Fiscalía General de la Nación designó a un grupo de… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 6, 2023

Atraco a Juan Pablo Raba en Bogotá

El reconocido actor Juan Pablo Raba, a través de sus historias de Instagram, contó los aterradores momentos que vivió con sus hijos, cuando fue interceptado por cinco delincuentes, quienes lo amenazaron, lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

Publicidad

"Me asaltaron. Estaba con mis hijos en la montaña, estábamos caminando. Cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas del matrimonio. Estamos bien, afortunadamente... Simplemente, por si llevan a recibir algún mensaje, o algo extraño de mi parte, alguna solicitud, sepan que no soy yo. Y bueno, cuídense por ahí", contó Juan Pablo Raba.