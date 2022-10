¿Es exagerado pensar que las letras del vallenato son machistas?

A propósito del inicio de la edición número 52 del Festival de la Leyenda Vallenata, en Mañanas BLU se analizó sobre que tan machistas son las letras de vallenato.



Para ello se habló con personajes conocedores del papel que cumple la mujer en la sociedad y las composiciones sobre ellas en el género vallenato.



La primera invitada a hablar sobre el tema fue Svenja Flasspöhler, escritora, filosofa y referente del movimiento feminista en Alemania.



“Lo que se está viviendo es una imagen muy antigua en la que la mujer está en desventaja, siempre es pasiva y presionada por los hombres. Debe dársele un cambio a eso”, dijo Flasspöhler.



Lea también: ¡Agéndese! Esta es la programación del Festival de la Leyenda Vallenata 2019



La escritora alemana también habló sobre el movimiento feminista Me Too.



“El punto más importante del Me Too es darle más fuerza a la mujer y no mostrar su imagen más débil, siempre está como la gran víctima”, aseveró Flasspöhler.



Escuche aquí el análisis completo de Svenja Flasspöhler:





Svenja Flasspöhler



Por su parte, Sergio Moya, compositor de la canción 'La celosa', habló sobre las letras machistas en el vallenato y la música.



“A simple vista si hay bastante machismo en la canción, pero desde mi interior no salió esa intención tan marcada, lo hice pidiéndole ‘cacao’ a mi mujer debido al desorden que llevaba. Esa estrategia me dio resultado porque a partir de esa canción el hogar, la situación económica y mi vida como artista se arreglaron”, contó Moya.



Escuche aquí a Sergio Moya:

Daniel Samper Pizano y Juan Gossain también entraron a debatir sobre las letras de los vallenatos en Mañanas BLU.



“Aquellas canciones vallenatas correspondían a una época en la que el machismo era la sociedad, hoy en día, insistir en ese machismo, sería una tontería porque la sociedad no es igual. El machismo ha sido derribado por la igualdad de género”, indicó Gossain.



Lea también: FESTIVAL VALLENATO 2019



Samper Pizano fue enfático en decir que la literatura que maneja el vallenato refleja lo que se vive en la realidad.



“La literatura se creó para contar las cosas que dice el autor. Al cantante hay que pedirle que cante lo que ve y lo que refleja”, puntualizó Samper.



Escuche aquí el debate completo:



Publicidad