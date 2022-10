“Es una bruta”: alcalde de Bucaramanga a concejal que discriminó a comunidad LGBT

Nuevamente el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, está en el ojo de la polémica por las fuertes palabras que utilizó en contra de la concejal Sonia Navas, quien calificó a la comunidad LGBT como “una enfermedad” que genera preocupación en la ciudad.



“Los comentarios de la concejal Sonia Navas, pues me toca decir que es una bruta por haber dicho lo que afirmó de esa comunidad que merece la inclusión y el respeto”, dijo el mandatario local.



Estas declaraciones empiezan a generar las primeras críticas para el alcalde, quien paradójicamente pide respeto para la comunidad LGBT, pero tilda con esas duras palabras a la concejal.



La concejal Navas, luego de la polémica, pidió disculpas a la comunidad LGBT de Bucaramanga y enfatizó que se trató de un error en las siglas.



“En mi afán de buscar recursos para la comunidad LGBTI, me confundí entre las siglas LGBTI Y V.I.H. porque estábamos debatiendo este tema y era que no había recursos y estamos buscando el dinero para que esta gente se incorpore en estos programas”, dijo.



Entre tanto, este jueves a las 3:00 de la tarde la comunidad LGBT realizará un plantón en el Concejo de Bucaramanga para rechazar las palabras de la concejal.

