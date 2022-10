Estas son las 21 condiciones para estar exento de pico y placa ambiental

En el segundo día de estado de alerta por calidad del aire en el Valle de Aburrá, Blu Radio revisó el decreto que reglamenta la extensión del pico y placa en Medellín. Allí se registran 21 exenciones para quienes pueden movilizarse en sus vehículos de manera normal.

En la lista están los vehículos de transporte de alimentos, especiales de placa blanca, carros que funcionen a gas o eléctricos, de servicios de emergencia, también los vehículos de las fuerzas militares y la Policía.

Tampoco tendrán pico y placa ambiental los vehículos de prensa, los carros de valores ni los coches fúnebres.

Además, aquellos vehículos con blindaje igual o superior a nivel tres no tendrán pico y placa, pese a que esa condición los hace más pesados y según algunos estudios, aportaría más contaminantes.

Llama la atención el numeral 18 de este decreto, que indica que, los magistrados, inspectores, concejales, diputados, defensores públicos, personeros, entre otros funcionarios, podrán registrar su carro particular para que también quede exento del pico y placa. Incluso, a esta lista de exentos se suman obispos y sacerdotes.

Blu Radio consultó a la Secretaría de movilidad de Medellín que explicó que, para poder beneficiarse de la exención, el vehículo particular de los funcionarios antes mencionados tuvo que ser registrado previamente ante ese despacho.

Además, si una de estas personas o funcionarios posee vehículo oficial y también un particular, sólo podrá registrar uno de los dos para quedar exento de la medida. Asimismo, ese funcionario debe estar en el vehículo particular si está rodando durante las horas de pico y placa, porque si un agente de tránsito descubre que el beneficiario de la exención no va en el carro aplicarán sanciones.

Estas 21 eventualidades que libran a muchos del pico y placa generaron el descontento de sectores como ATC, desde donde piden unidad de criterios para la medida que pretende disminuir los contaminantes en el aire.

Algunas de las excepciones han generado molestia en sectores como el de los transportadores de carga, quienes piden revisar la medida.

