Estudiantes de U. Nacional se encadenan pidiendo garantías para seguir estudiando

En medio de los problemas derivados por la crisis del coronavirus en el país, los estudiantes de diferentes universidades públicas han manifestado la importancia de que se generen mecanismos y alternativas para poder seguir estudiando.

En la Universidad Nacional de Colombia y en sus diferentes sedes se puso en la mesa la necesidad de que la matrícula en el segundo semestre de 2020 no tenga costo, a lo que las directivas de la institución respondieron.

Publicidad

De acuerdo con una comunicación de la Universidad Nacional, se indicó que, aunque actualmente el promedio de pago de los estudiantes de pregrado corresponde a menos del 10% de los costos reales de su formación, se ha buscado otras alternativas para que los inconvenientes sean menores durante el periodo académico que se avecina.

“Como es conocido, en pregrado los derechos de matrícula y el rubro de bienestar se fijan a partir de la clasificación socioeconómica derivada del Puntaje Básico de Matrícula, PBM, (Acuerdo 100 de 1993 del CSU y Resolución 2146 de 1993, de Rectoría). El valor total del recibo de pago incluye los derechos de matrícula, bienestar, seguro y sistematización. Los estudiantes con PBM menor o igual a 11 puntos de 100, seguirán pagando, como lo han venido haciendo, un valor de cero pesos por los derechos de matrícula, a lo largo de todo su proceso de formación, y solamente cubrirán los rubros de bienestar, seguro y sistematización. Para el segundo semestre del año 2020, de los 49000 estudiantes de pregrado, aproximadamente 11.741 alumnos (un 24%), continuarán en estas condiciones”, explicó la Universidad.

Indicaron que el Gobierno Nacional entregó recursos por valor de algo más de 5.194 millones de pesos para auxiliar únicamente los derechos de matrícula de aquellos que no sean beneficiados de otros programas estatales como Jóvenes en Acción, Ser Pilo Paga o Generación-E, y que vivan en estratos 1 y 2, pero especificaron que ese rubro no corresponde a los costos de bienestar, seguro y sistematización.

“En resumen, los estudiantes que pagarán cero pesos en el rubro de derechos de matrícula para el 2020-2S son los 11.741 estudiantes apoyados, como siempre, por la universidad, más los 8.958 que, para el mismo periodo apoyará el Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional. El total de estos estudiantes es de 20.699, que corresponde al 42,2 % de quienes cursan el pregrado en la Universidad. No obstante, los recursos asignados, que consideramos insuficientes para las necesidades del momento, continuamos realizando importantes esfuerzos para conseguir recursos adicionales para ampliar el número de estudiantes beneficiarios de estos y otros auxilios”, explicó la Institución.

Publicidad

Sin embargo, para los estudiantes, que emitieron una comunicación conjunta, la realidad es otra y dicen que garantizar matrícula sin costo es una exigencia para reconocer la importancia de la formación y la investigación en las diferentes áreas del conocimiento, por lo que, en las nueve sedes que hay en el territorio nacional, debe ser una prioridad que se acabe la deserción, y señalan que el modelo actual ha significado un autofinanciamiento de casi el 50%, siendo insuficientes los aportes estatales.

“Este modelo demuestra su vulnerabilidad ante las condiciones actuales, ya que la disminución en la generación de recursos propios ha producido un déficit en el marco de la emergencia sanitaria y económica equivalente a $32.881 millones, que sumado al faltante acumulado de años anteriores corresponde a déficit total de $77.466 millones para poder cerrar el 2020”, explican.

Publicidad



Mencionan que, en medio de la pandemia, el desempleo juvenil ha tenido un incremento del 26,6% afectando principalmente a mujeres jóvenes que alcanzan una tasa de desempleo que supera el 32% y las decisiones ahora se han convertido en escoger si estudiar, comer o subsistir, generando una barrera estructural para ejercer el derecho a la educación, y han calificado las opciones entregadas por el gobierno como serias dificultades.

“Nos ofrecen deudas para poder estudiar y evaden su responsabilidad con la educación superior pública, priorizando el beneficio del capital financiero sobre el derecho a la educación. Por eso hoy los y las estudiantes de las sedes Palmira, Manizales, Medellín y Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia decidimos no callar más, no aceptar las políticas del Gobierno Nacional relacionadas con la educación superior pública, no escoger entre comer o estudiar, no endeudarnos de por vida y por el contrario levantar la voz, levantarla muy alta para que legue hasta al Palacio de Nariño”, agregaron.

Y sobre esta situación, han planteado una serie de exigencias que van desde la matrícula cero durante el resto de 2020 y 2021 tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado, y que, los algo más de $5.000 millones de pesos anunciados, deben llegar a $72.000 millones de pesos por semestre, además de una inyección presupuestal de $32.881 millones que se han generado como déficit en el marco de la pandemia por el COVID-19.

“Hacemos un llamado a las y los estudiantes de las diferentes IES públicas del país a sumarse esta acción de encadenamiento, compartiendo y difundiendo las exigencias, solidarizándose con quienes hoy se movilizan y demandando a las autoridades estatales primordialmente al Gobierno Nacional que garantice la educación como un derecho y no como un servicio. Nuestra unidad en la organización y movilización a nivel nacional hay es la lucha por matrícula cero universal para el 2020 y el 2021, y una inyección presupuestal adicional para las IES. Nuestra perspectiva es la gratuidad en la educación superior pública y un nuevo modelo de financiación de esta”, concluyen los estudiantes, además de hacer un llamado a la comunidad académica (incluida la rectoría), para que se sumen a la postura estudiantil.

Publicidad