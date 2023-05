Estudio revela los días de la semana que más se cuelan en Transmilenio

Uno de los problemas más grandes que tiene el sistema masivo de transporte de Bogotá, Transmilenio, es qué hay una cultura de no pago por parte de los usuarios. Son varias razones que explican esta conducta, una de ella la falta de apropiación del sistema.

Un estudio de la Universidad Nacional hizo mediciones durante los meses marzo y abril de 2022 y entre octubre y diciembre del mismo año para identificar esta problemática.

Allí se pudo establecer que la tasa de evasión para el primer periodo (marzo-abril 2022) se ubicó en 29.66 % y 28.51 % para el segundo periodo (entre octubre y diciembre 2022). Es decir, que en promedio, la tasa de evasión en TransMilenio supera el 28 %.

También se identificó que los fines de semana son los días en que más se cuelan en este sistema de transporte público, especialmente los domingos y festivos.

Las estaciones donde hay más colados son Policarpa, Las Nieves, Aguas y Universidades con estimaciones del 54%, 45% y 41% respectivamente.

En cuanto a las franjas horarias con mayor tasa de evasión, según Transmilenio, son: 4:30 a.m.-5:30 a.m., 7:30 a.m.-9:00 a.m., 3:30 p.m.-4:30 p.m., 6:30 p.m.-9:30 p.m. y las horas valle 9:00 a.m. a 3:30 p.m..

Y es que para el primer semestre (marzo – abril) de 2022 la evasión por torniquetes fue de 15.1%, la evasión por la entrada de discapacidad 10.4% y luego por otros accesos, principalmente puertas laterales 4.1%.

Para el segundo semestre (octubre – diciembre) de 2022 la evasión por torniquetes fue de 17.1%, seguido por el ingreso por puerta de discapacidad 5.7% y otros accesos 5.3%.

El Concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, dio a conocer este cifras y ante este panorama el concejal liberal solicitó a la Secretaría de Seguridad, Movilidad, Gobierno, Mujer, a Transmilenio y a la Policía Metropolitana de Bogotá, que se establezca de manera urgente un puesto de mando unificado que se prolongue por los próximos 3 meses en las estaciones nombradas durante las franjas horarias donde más se reporta este comportamiento, esto en aras de reducir la tasa de evasión para confrontar las cifras conocidas.

“Hemos convocado también una mesa de trabajo el día 12 de Mayo a las 9:00 a.m. en el Salón Presidentes del Concejo de Bogotá para consolidar y verificar las acciones que se llevarán a cabo en los correspondientes puestos de mando unificado”, dijo Abisambra.

