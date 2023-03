Universidad Nacional de Medellín responde a denuncias contra profesores por conducta sexista

Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la Universidad Nacional de Medellín, se pronunció sobre las varias denuncias que han hecho algunas estudiantes de la institución en contra de profesores, quienes, supuestamente, tienen conductas sexistas en las clases.

Según dijo Restrepo en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la universidad está incorporando una serie de procesos, estipulados por ley, como la “posibilidad de tomar medidas de protección a las presuntas víctimas”.

Las denuncias dicen, justamente, que esos protocolos no sirven y no corresponden a la situación, pues los docentes involucrados no han sido suspendidos o sancionados por los casos denunciados.

Publicidad



“La universidad está estableciendo los mecanismos para hacerlo, pero es parte de un proceso y esperamos que quede en firme y aprobado definitivamente por el Consejo Superior”, añadió el vicerrector.

Dijo que sacar o suspender al profesor de geología Oswaldo Ordóñez “no es posible jurídicamente”, pero que, tras conocer los casos, abrieron la opción de que los estudiantes elijan si quieren o no tomar clases con él o con otro.

Además, desmintió que el profesor Ordóñez no fuera apartado de su cargo por ser una “vaca sagrada” que le trae ingresos a la universidad; dijo que “no es un argumento válido” porque son varios los docentes son doctorado y más que aportan igual.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: