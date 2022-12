Exmiembros de las Farc podrán entrar a foro en el Concejo de Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá, Horacio José Serpa, determinó junto con el segundo vicepresidente, Álvaro Argote, permitirles la entrada a los exmiembros de las Farc, entre ellos alias ‘Iván Márquez’, a un foro sobre paz que se va a realizar este jueves a las 5 de la tarde en el Cabildo Distrital.

Esta decisión se da a pesar de que toda la plenaria del Concejo votara en contra de una proposición en la que se permitía el ingreso a los exguerrilleros.

"Se pasó por encima de la plenaria, nunca se le preguntó al máximo órgano de la corporación si estaba o no de acuerdo con la entrada de los exintegrantes de las Farc al Concejo de Bogotá, por mi parte no estoy de acuerdo que terroristas que aún no han aceptado todos sus crímenes y ni siquiera han tenido un proceso judicial entren al Concejo", manifestó Andrés Forero, vicepresidente del Cabildo y concejal del Centro Democrático.

Cabe resaltar que para este jueves también fue citada la comisión de hacienda en el mismo recinto y a la misma hora en la que se iba a realizar el foro.

