Expertos pronostican colapso de sistema de salud si bogotanos incumplen con medidas

Fernando Galván, vicedecano Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, afirma que si los comercios y empresarios no cumplen con las medidas establecidas ni respetan los turnos y horarios, las proyecciones calculan que para octubre y noviembre se registrarán más de 9.000 casos de hospitalización general y casi 3.000 de atención en UCI en Bogotá, un escenario que excedería la capacidad instalada de la ciudad.

“Con la liberación de más sectores económicos seguramente vendrá un segundo pico de la pandemia en dichos meses, y del cumplimiento de las medidas por parte de la comunidad dependerá la gravedad del impacto”, dijo.

Además afirma que las personas deben entender que el nuevo coronavirus no desapareció, sigue presente, solo que las condiciones sociales y económicas hacen que tenga que darse una reapertura de diferentes actividades, pero lo que se ve es que en algunas áreas no se estaría cumpliendo con todas las medidas.

En ese sentido, agrega que si el mensaje se envía de la manera equivocada y desde el individualismo, puede ocasionar que por la imprudencia de algunos, muchas personas terminen infectadas.

También señala que las Juntas de Acción Comunal de los distintos barrios y localidades de la ciudad, los consejos de administración, las alcaldías locales, las juntas administradoras locales (JAL) y las organizaciones comunitarias, culturales y ambientales, deberán jugar un papel fundamental para sus vecinos y habitantes, con el fin de que se adopten las medidas preventivas.

Por su parte, Silvana Zapata Bedoya, epidemióloga y especialista en análisis espacial y científica de datos, en conversación con BLU Radio, afirmó que en esta nueva reapertura se deben conservar los cuidados que ya se venían haciendo principalmente y evitar las tres C, espacios cerrados, concurridos y de contacto cercano.

Además, asegura que en los lugares que visitemos debemos verificar como ciudadanos que estos lugares tengan medidas de bioseguridad, de higiene de superficies, de distanciamiento y muy buena ventilación.

“No podemos dejar descubierta la nariz ni el mentón, no debemos dejar la mascarilla suelta o floja, y si voy a hablar en público no me la puedo quitar y adicionalmente, retirar la mascarilla desde los elásticos”, dijo Silvana Zapata, sobre el buen uso del tapabocas.

De igual manera, señala que el lavado de manos de la forma adecuada es también uno de los cuidados que se deben tener junto al distanciamiento, afirma que en el caso de que tengamos reuniones familiares se debe usar la mascarilla.