Familia de Bogotá pide ayuda para Ángel, un niño de 9 años que sueña con caminar

Ángel Quitián Zapata, a sus 9 años, ha afrontado enormes retos en su vida. Su mamá, Lizeth Padilla, recordó el impacto que sintió cuando lo diagnosticaron de parálisis cerebral espástica. Parecía ser una barrera insalvable, pero dotó al niño de un carisma y un don de superación que tiene a la familia soñando con verlo dejar su silla de ruedas.

La historia de Ángel no ha sido nada fácil. Entre lágrimas, Lizeth Padilla narra los altos y los bajos de una recuperación de la que los médicos han sido testigos con incredulidad. Ahora, la esperanza de de la familia es conseguir fondos para un procedimiento, el séptimo que recibiría, con el que podría caminar por su propia cuenta. Para este fin, crearon la iniciativa 'Queremos verte caminar', con la que esperan tocar el corazón de las personas que solidariamente puedan aportar para cumplir el sueño.

¿Quién es Ángel Felipe Quitian?

Lizeth tuvo a Ángel a las 32 semanas de embarazo (7 meses). Cuando nació, él tuvo que esforzarse de más para poder respirar, lo que le generó problemas de salud, que su madre no notaría hasta un año después de nacido. Ella, dice, se dio cuenta de que no hacía “lo mismo que un niño normal”. Los médicos lo diagnosticaron con una parálisis cerebral espástica, que desde entonces lo atormenta.

“Yo noté que no se sentaba o hacía cosas 'normales' y me nació la duda. Lo diagnosticaron con ese problema y, desde entonces, estamos en terapia. A lo largo de su vida, Ángel ya ha tenido seis cirugías; sin embargo, la última vez les pedí que me dijeran la verdad. Yo quería saber si él algún día iba a caminar, pero su respuesta me desanimó, pues me aseguraron que no y todo se hacía para que pudiera tener una vida mejor”, relató a Blu Radio.

Según el médico, lo que tiene el pequeño es una esclerosis múltiple y dos discos de la columna desubicados. Por eso, el tratamiento se hace para que Ángel pueda tener “una vida mejor”. Su madre, sin embargo, considera que cada cirugía lo único que hace es “maltratarlo”.

Las complicaciones del pequeño han llevado a que no tenga una vida 'ordinaria' e incluso que no pueda ser educado como cualquier niño de su edad.

¿Cómo es la educación de Ángel? ¿Va a el colegio?

Durante sus nueve años de edad, la madre de Ángel se ha encargado de su educación; ella se encargó de enseñarle los colores, los números e incluso las palabras que hoy puede pronunciar. A pesar del gran avance que ha tenido, ella considera que nunca podrá aprender lo suficiente sin un profesor.

Los intentos de Lizeth para que su hijo pueda entrar a una institución han sido en vano, pues le han negado el acceso en múltiples ocasiones.

“Ángel alcanzó a estudiar en un colegio público, en 2019. Sin embargo, la pandemia generó que lo dejaran sin cupo. Después fui al CADE a pedir ayuda y pudieran conseguir un colegio para él, pero la persona que me atendió me ofreció una institución en Bosa (…) El horario era de 7 a 11 de la mañana, lo cual es un problema porque mi hijo está en una silla de ruedas y cómo voy a coger transporte en hora pico en esa condición, se lo expliqué a ellos, pero su respuesta fue ya me habían ofrecido una opción y que ya había tomado una decisión”, narró.

La educación que ha recibido Ángel le ha permitido ser un niño con “coeficiente muy alto”, pues, según ella, quien hable con él está tratando con alguien “muy inteligente”.

Ángel Quitian Zapata // Foto: suministrada

¿Qué problemas tiene Ángel debido a su discapacidad?

Desde hace dos años, los médicos le hallaron a Ángel un tumor en la parte izquierda de la cabeza. En el momento no se le prestó atención, ya que los especialistas dijeron que era mejor dejar eso quieto porque podía generar más problemas interactuar con el problema.

No obstante, en el último mes Ángel empezó a presentar un dolor en el oído izquierdo, al igual que presentó un problema en su ojo. El optómetro y otorrino dedujeron que posiblemente ambos problemas se generaron por el tumor en la cabeza.

“Con la EPS hemos puesto derechos de petición, pero dicen que no hay psiquiatras ni neurólogos, entonces tenemos ese problema”, aseveró.

¿Cómo ha lidiado Ángel con su condición?

“Desde que supe que estaba embarazada de Santiago (hermano de Ángel) intenté que estuviera relacionado en todo. Para su hermano él es un héroe y le cuenta todo lo que hace, nosotros vemos que él hace pasos de gigante cada día y es nuestra inspiración (…) Cuando vienen sus primos ellos hacen todo lo posible para que no se sienta mal, juegan con él e incluso les gusta ver películas juntos, así lo incluyen a compartir”, reveló.

A pesar de que la familia hace todo lo posible para que se siente bien, el niño tiene momentos en los que pierde el control, asegura su madre, que incluso llega a golpearse en las piernas y le dice que “no sirve para nada” porque no puede caminar.

“Yo lo entiendo, no debe ser fácil depender de alguien para hacer absolutamente todo, pero intento que él sienta que es capaz de eso y mucho más”, expresó.

Queremos verte caminar: la iniciativa para que Ángel deje las sillas de ruedas

Lizeth Padilla aseguró a Blu Radio que conoció la fundación Biomédica gracias a Caracol Televisión . La iniciativa narró varios casos de personas, que algún día pensaron que nunca volverían a caminar y lo lograron. De ahí nació ‘Queremos verte caminar’, con el fin de recaudar los fondos para su tratamiento con ellos.

“Yo fui a Biomédica y el doctor me aseguró que Ángel podrá caminar, que lo logrará, que así será. No pierdo nada con intentarlo, pero el problema es que no cuento con ese dinero y solo tengo el apoyo de mi familia. Para empezar el tratamiento me dijeron que salía en un millón y medio, de igual forma que el valor podía aumentar con los meses, y yo no cuento con ese dinero”, mencionó Lizeth Padilla.

Actualmente, Lizeth Padilla vive con sus dos hijos en el barrio La Igualdad en la localidad de Kennedy de Bogotá, y pide ayuda para una persona que, según ella, tiene “todo para salir adelante”.

“Ángel estoy segura de que lo logrará, él tiene un carisma impresionante. Si ellos pudieron levantarse de nuevo por que él no”, agregó.

La condición de Ángel ha causado que su madre tenga problema en su columna y hay momentos en que ella pierde el control de su cuerpo. El pequeño siente impotencia al no poder ayudarla y, por eso, quiere y desea que él pueda ser más independiente y no se sienta menos que nadie.

“Quiero lograr la meta de hacerle el tratamiento para verlo caminado”, finalizó.