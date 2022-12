Fin de año tortuoso para los mocoanos

En medio del desespero en este fin de año, los habitantes de Mocoa, Putumayo, hacen largas filas en bancos y bombas de gasolina, para abastecerse de dinero y combustible, pero lo poco que guardaron los bancos, se agotó.

Las compañías no dan razón de por qué no laboraron al menos medio día este 31 de diciembre ni por qué no obraron por un plan para suministrar de billetes los cajeros.

“Fuimos hasta los cajeros de las cooperativas donde hay Servibanca, pero no conseguimos sacar dinero”, manifestó Carlos Martínez quien, por no tener efectivo, no pudo viajar al Bordo Cauca para esperar el nuevo año con sus familiares.

Algunas estaciones de combustible trajeron el producto con precio nacional, pero de cualquier modo los consumidores deben hacer cola para abastecerse.