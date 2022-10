Gritos, golpes y escupitajos en cabildo abierto para venta de ETB

En las instalaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se realiza este martes la segunda sesión del cabildo abierto donde participan más de 1000 personas, allí la Administración Distrital dará respuesta definitiva a los planteamientos hechos por los ciudadanos sobre la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.



Los enfrentamientos entre los simpatizantes del alcalde y quienes se oponen a la venta de la empresa atrasan la orden del día e incluso ha sido necesaria la presencia de la Policía para poner orden.



La concejal Lucía Bastidas fue una de las afectadas por los ataques y agresiones de quienes protestan por la no venta de la ETB.



“Varios colegas y yo hemos recibido todo tipo de improperios, me escupieron la cara y me tumbaron al piso”, afirmó la cabildante a Vive Bogotá.



En este cabildo abierto, el alcalde Enrique Peñalosa deberá responder en definitiva a las más de 200 quejas que los ciudadanos hicieron el martes pasado sobre este proceso.



El mandatario ya hizo una intervención dijo que los recursos de la venta se invertirán en proyectos cordiales como colegios, jardines y hospitales.