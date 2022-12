Harley Quinn y El Guasón dan color al Salón del Ocio y la Fantasía de Bogotá

Los disfraces de Harley Quinn, El Guasón, así como los gorros de Pikachu y los trajes alusivos a personajes referentes del animé como Naruto, dieron color al VIII Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) de Bogotá, que coincide con el Halloween.



El evento, que terminará el domingo, congrega anualmente a quienes quieren disfrazarse de héroes o villanos de películas y series, personajes de anime y protagonistas de videojuegos, sin temor a ser vistos como personas "raras", según dijo a Efe Reiss Quintero, una de las participantes.



"Es algo que no puedes hacer todos los días (...) Acá puedes ser todo lo que quieras y a la gente le va a gustar", señaló Quintero, quien caracterizó al Guasón en compañía de su novio, Stefan Rojas, quien llevaba puesto un atuendo de Harley Quinn, una villana de las historietas de DC Comics.



Los jóvenes explicaron que tomaron la decisión de llevar disfraces de personajes del género opuesto porque, según ella, todos los hombres se disfrazarían de El Guasón y todas las mujeres de Harley Quinn, no al revés como lo hicieron ellos.



"Siempre nos han llamado mucho la atención estos personajes, pero pues todo el mundo se iba a disfrazar: las chicas de Harley Quinn y los chicos de El Guasón. Entonces dijimos que nos gusta mucho pero no queremos hacer lo que hagan todos. Hicimos un cambio ahí y por eso surgió esto", aseguró.



En el encuentro, que en su edición de 2015 superó los 172.000 visitantes según sus organizadores, también hubo espacio para los aficionados de Star Wars, quienes llevaron el poder de "la fuerza" en sus disfraces.



Algunos iban disfrazados de "Stormtrooper", los soldados del Imperio, y otros, como Patricia Castro, llevaban puesta la , un robot anaranjado parecido al icónico "R2D2" y que hizo su primera aparición en la última entrega de la saga, "El despertar de la fuerza", estrenadcoraza del novedoso "BB-8"a el año pasado.



"Me encanta el BB-8, me pareció perfecto", destacó Castro, quien señaló además que el SOFA es una gran oportunidad de "estar en otro ambiente, en otro mundo, estar cada uno con su locura pero todos juntos".



De otra parte, las historias medievales, que volvieron a tomar una gran relevancia mundial con la serie estadounidense Game Of Thrones, tuvieron su lugar dentro del encuentro.



Sin embargo, no todos los disfraces medievales estaban relacionados con la producción televisiva norteamericana, pues las espadas, los escudos y las grandes armaduras del videojuego "The Elder Scrolls Online" también tuvieron su espacio en el encuentro con Juan Carlos y Pedro Sánchez.



"Queríamos hacer un disfraz grupal, nos gusta la temática de edad media y de los caballeros, es perfecto como salió", aseguró Juan Carlos Sánchez.



Por su parte, Pedro manifestó que este es su tercer año participando en el SOFA, destacó que el ambiente es muy agradable y señaló su "satisfacción" por hacer parte de este evento.



"Siempre participamos, tratamos de hacer las cosas bien, que la gente se sienta agradable y quiera tomarse fotos con nosotros", aseveró.



A su vez, señaló que disfrazarse siempre ha sido un modo de expresión de los seres humanos y que el SOFA, como evento, permite que hacerlo sea una experiencia satisfactoria.



"La verdad nos sentimos muy orgullosos de participar. Este año ha estado súper y año tras año es mejor", concluyó Pedro Sánchez.