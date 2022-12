Heladas afectan hasta a los tradicionales carreteros de Corabastos

Los carreteros en Corabastos son quienes mueven en sus carretas los alimentos de bodega a bodega, de los camiones a las bodegas y hasta a veces cargan los mercados de los compradores, pero hoy, están sentados en sus carretas, porque no hay bultos ni mercados grandes que requieran de sus servicios.

“Nosotros estamos afectados porque el trabajo no es el mismo. Cuando está barato el mercado llevan harto y así mismo uno gana, pero cuando está caro no llevan y el sueldo a no alcanza”, contó Ricardo Aguirre a BLU Radio, quien lleva 30 años con su carreta y acepta que esta semana ha sido difícil por las heladas.

Muchos de ellos están preocupados porque dicen que son inevitables los efectos del calentamiento global y, al trabajar en la calle, se están exponiendo a quemaduras hasta de primer y segundo grado en sus rostros y brazos.

En una semana, un carretero puede ganar entre $200.000 a $300.000 pesos, pero en la última semana muchos aseguran que no alcanzaron ni a los $100.000 mil pesos.

