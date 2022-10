Iglesia lamenta crisis humanitaria en el Catatumbo

El obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Omar Alberto Sánchez, aseguró que los enfrentamientos entre el ELN y ‘Los Pelusos’ tienen atemorizada a la población de los municipios ubicados en la región del Catatumbo, razón por la que hizo un llamado a que se excluya a la población civil del conflicto.

Si bien reconoció que la desmovilización de las Farc, tras los diálogos de paz con el Gobierno, ha significado un alivio para el Catatumbo, señaló que hay nuevos conflictos que se deben enfrentar urgentemente.

“Ya es suficiente los muertos que el Catatumbo ha tenido que asumir, esta guerra no es explicable porque contradice los principios de los mismos grupos, sus idearios o sus marcos teóricos. Estamos suplicando que no involucren a la sociedad civil, que si quieren hacer su combate, sea al margen de las personas, de las escuelas pues los cascos urbanos no deben ser escenarios de guerra”, manifestó.

Vea aquí: Hay 5.000 personas confinadas en el Catatumbo por enfrentamientos de ELN y EPL: ONU

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), denunció que hay unas 5.000 personas confinadas en el Catatumbo por los enfrentamientos del ELN y Los Pelusos (EPL) que cumplen ya cuatro días.

De acuerdo con OCHA, las consecuencias humanitarias por los enfrentamientos, afectan a más de 17.000 personas en los municipios de San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, El Carmen y Tibú.



