Impactante testimonio de sobreviviente de ataque a una caravana militar en Cúcuta

Blu radio habló con el soldado profesional Jefferson Pérez, uno de los sobrevivientes del ataque contra una caravana militar en zona rural de Cúcuta. El militar contó detalles de los momentos vividos y la forma en que fueron atacados por el ELN.

El uniformado relató los angustiosos momentos que vivió junto a sus compañeros.

“yo salí a buscar ayuda cuando nuevamente nos volvieron a atacar y luego fue la reaccion de nosotros buscamos un lugar para cubrirnos del enemigo pero ya no recuerdo mucho. Me desperté y estaba en un abismo y un compañero me ayudó, luego otro me pidió que lo ayudara porque tenía una pierna partida”, señaló el soldado.

También relató las heridas que sufrió en el ataque

"yo sufrí una perforación aquí en el labio y unos golpes unos pequeños raspones pero ya me siento mejor...pido que nos presten atención, todos somos colombianos ellos tambien son colombianos que se pongan la mano en el corazon", añadió Pérez.

Los militares fallecidos serán trasladados a sus ciudades de origen, entre tanto, otros que resultaron heridos continúan recibiendo atención en la clínica Medical Duarte y en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

